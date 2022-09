https://fr.sputniknews.africa/20220905/dix-morts-et-plusieurs-blesses-dans-des-attaques-au-couteau-dans-le-centre-du-canada-1056078846.html

Dix morts et plusieurs blessés dans des attaques au couteau dans le centre du Canada

Au moins dix personnes ont été tuées et 15 autres blessées dans une série d’attaques au couteau dans deux localités situées à environ 200 kilomètres au... 05.09.2022, Sputnik Afrique

Ces attaques ont été perpétrées par deux suspects, qui sont activement recherchés par les forces de l'ordre.Selon la GRC, certaines de ces attaques étaient délibérées tandis que d’autres auraient été faites de manière aléatoire.Les deux suspects auraient été aperçus quelques heures plus tard à Regina, à plus de 300 kilomètres des lieux des crimes, selon les forces de l’ordre.Les services de police ont été mobilisés pour retrouver les deux suspects, et des points de contrôle ont été mis en place dans plusieurs autoroutes.Les blessés ont été évacués vers plusieurs hôpitaux pour recevoir les soins nécessaires.

