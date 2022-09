https://fr.sputniknews.africa/20220905/daech-revendiquerait-lattentat-pres-de-lambassade-de-moscou-a-kaboul-1056088834.html

Daech revendique l'attentat près de l'ambassade de Moscou à Kaboul

Selon les informations de Reuters, Daech* a revendiqué l'attentat kamikaze près de l'ambassade de Moscou à Kaboul ce 5 septembre. 05.09.2022, Sputnik Afrique

Un terroriste, se revendiquant de Daech*, a actionné sa ceinture d’explosifs au sein d’un groupe dans lequel se trouvaient des employés russes à côté de l'ambassade. Ces informations viennent de Reuters, qui se réfère à une déclaration de groupe terroriste sur les réseaux sociaux. Il s'agit de la première attaque contre une représentation diplomatique depuis le retour au pouvoir des talibans en août 2021.Un attentat kamikazeSuite à une explosion près de l’ambassade russe à Kaboul, deux employés de la mission diplomatique et une vingtaine de personnes ont été tués. Une explosion a retenti ce lundi 5 septembre à 10h50, heure locale, à proximité de l'entrée du service consulaire. Des étudiants afghans dans la file d’attente pour obtenir des visas se trouvaient devant le service consulaire au moment des faits. La police, citée par Reuters, a plus tard annoncé que l'auteur de l'attentat a été abattu par des gardes armés à l'approche de la porte d'entrée. Il a tout de même fait sauter un engin explosif, tuant deux personnes et en blessant 11 autres. L'ambassade de Russie est en contact avec les services de sécurité afghans qui enquêtent sur l'attentat, et la sécurité de la mission diplomatique a été renforcée, a indiqué le ministère russe. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a exprimé l'espoir que les auteurs de l'attaque soient retrouvés et répondent de leurs actes au plus vite.*Organisation terroriste interdite en Russie

