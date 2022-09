https://fr.sputniknews.africa/20220905/au-moins-six-morts-dans-un-tremblement-de-terre-en-afghanistan-1056080373.html

Au moins six morts dans un tremblement de terre en Afghanistan

Au moins six personnes ont été tuées et neuf blessées dans un tremblement de terre survenu dans la nuit de dimanche à lundi dans l'est de l'Afghanistan, près... 05.09.2022, Sputnik Afrique

afghanistan

séisme

international

"Un tremblement de terre est survenu à 02h30 du matin la nuit dernière dans les provinces de Kaboul, Laghman, Kunar et Nangarhar", a précisé le ministre adjoint des Catastrophes naturelles, Sharafuddin Muslim."Six personnes ont été tuées et neuf autres blessées dans la province de Kunar", a-t-il indiqué à l'AFP. Le séisme était de magnitude 5,3, selon l'Institut sismologique américain (USGS).Il intervient moins de trois après le pire tremblement de terre qu'ait connu l'Afghanistan en plus de deux décennies, celui du 22 juin dans le sud-est, d'une magnitude de 5,9 et qui avait fait plus de 1.000 morts et des milliers de sans-abri.L'Afghanistan est fréquemment frappé par des séismes, en particulier dans la chaîne montagneuse de l'Hindu Kush, qui se trouve à la jonction entre les plaques tectoniques eurasienne et indienne.Ils ont souvent des conséquences désastreuses, en raison de la faible résistance des maisons afghanes dans les zones rurales.En octobre 2015, un puissant séisme de magnitude 7,5 avait frappé la chaîne de l'Hindu Kush, à cheval sur l'Afghanistan et le Pakistan, faisant au total plus de 380 morts dans ces deux pays. Ces derniers mois, l'Afghanistan a également été frappé par des crues soudaines qui ont tué environ 200 personnes et détruit des milliers de maisons dans plusieurs provinces. Ces catastrophes représentent un énorme défi logistique pour le gouvernement taliban afghan, qui s'est isolé de la plus grande partie du monde en instaurant un régime islamiste rigoriste.

