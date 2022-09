https://fr.sputniknews.africa/20220904/une-delegation-belge-impressionnee-par-le-niveau-de-developpement-a-laayoune-1056070095.html

Une délégation belge "impressionnée" par le niveau de développement à Laâyoune

Une délégation belge "impressionnée" par le niveau de développement à Laâyoune

Les membres d'une délégation de parlementaires belges en visite à Laâyoune se sont dits, samedi, "impressionnés" par le développement remarquable que connaît... 04.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-04T07:47+0200

2022-09-04T07:47+0200

2022-09-04T07:47+0200

maghreb

sahara occidental

sahara

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/04/1056069949_0:113:2119:1305_1920x0_80_0_0_bae7dd2205df2be6c39c333330511304.jpg

Dans ce cadre, le chef de la délégation, le député David Leisterh s’est dit "impressionné" par le niveau de développement socio-économique et de la qualité des infrastructures sportives dans la région.Dans une déclaration à la presse, M. Leisterh a salué la qualité des projets de développement dans différents domaines à Laâyoune et les infrastructures ambitieuses porteuses d’emploi qui répondent aux enjeux de la région.Lors d’une rencontre avec le président du conseil municipal, Moulay Hamdi Ould Errachid, les membres de la délégation se sont informés des différents projets de développement en cours à Laâyoune inscrits dans le cadre du nouveau Modèle de développement des provinces du Sud lancé par SM le Roi Mohammed VI en 2015.Structure de la visitePour sa part, M. Ouled Errachid a souligné que cette visite a constitué une occasion pour la délégation de parlementaires belges de constater de visu le climat de paix et de sécurité dans la région et de prendre connaissance des efforts déployés pour renforcer les infrastructures de base dans la région, en plus des mesures prises par l'Etat pour insuffler un nouvel élan de développement par le biais du nouveau modèle de développement des provinces du Sud.A cette occasion, les membres de la délégation ont suivi des expositions et effectué des visites de terrain pour s’informer de prés des potentialités de la région et des infrastructures dont elle dispose dans divers secteurs socio-économiques, ainsi que les efforts déployés pour assurer un développement socio-économique durable dans les provinces du Sud.La délégation s’est rendue à plusieurs projets socio-économiques structurants, à savoir le Centre hospitalier universitaire, la faculté de médecine et de pharmacie, la médiathèque, le club féminin et des infrastructures sportives.A rappeler que la délégation de parlementaires belges a tenu, vendredi, une série de rencontres avec le premier vice-président de la Chambre des conseillers, Mohamed Hanine, le vice-président de la chambre des représentants, Hassan Benomar et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.

maghreb

sahara occidental

sahara

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

maghreb, sahara occidental, sahara