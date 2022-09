https://fr.sputniknews.africa/20220904/un-vehicule-militaire-fonce-tout-droit-dans-un-fleuve-en-guinee-et-fait-un-mort-1056076670.html

Un véhicule militaire fonce tout droit dans un fleuve en Guinée et fait un mort

2022-09-04T19:54+0200

2022-09-04T19:54+0200

2022-09-04T19:54+0200

La course en Guinée d’un véhicule militaire transportant plusieurs soldats a tourné au drame le 2 septembre, selon la presse locale.À l’entrée du pont reliant Konkoi et Kondianakoura, dans la région de Kankan, un pick-up de patrouille a foncé tout droit dans le fleuve Fié.Fodé Keita, président du district de Kondianakoura, a fait état d’une personne portée disparue.Le corps du militaire retrouvéSelon Guinée matin, des plongeurs professionnels ont été impliqués pour retrouver le corps du militaire. Celui-ci a été repêché le 3 septembre devant plusieurs autorités locales et préfectorales, a déclaré ce dimanche le portail d’information Aminata.Les raisons du drame n’ont pas été précisées.En outre, selon Guineenews, certains éléments du véhicule ont également été recherchés dans l’eau.

