Un diplomate comorien nommé représentant spécial de l'UA en Somalie

L'ancien ministre et diplomate comorien Mohamed Elamine Souef a été nommé représentant spécial de la Commission de l'Union africaine (UA) en Somalie, a annoncé... 04.09.2022, Sputnik Afrique

Âgé de 60 ans, M. Souef sera également le chef de la Mission de transition en Somalie (Atmis, ex-Amisom), la force de maintien de la paix de l'UA engagée dans la lutte contre les islamistes radicaux shebab.Ancien ministre des Affaires étrangères des Comores (2017-2020), il a également occupé des postes au sein de la mission de l'ONU au Mali (Minusma) et de la mission conjointe UA-ONU au Darfour (Minuad).Cette nomination fait suite à l'expulsion en avril du représentant en poste dans le pays depuis 2015 Francisco Madeira, qui avait été déclaré "persona non grata" par le Premier ministre de l'époque Mohamed Hussein Roble "pour s'être livré à des actes incompatibles avec son statut de représentant de la Commission de l'Union africaine".Cette décision avait donné lieu à une énième bras de fer entre le Premier ministre et le président Mohamed Abdullahi Mohamed, dit Farmajo, qui avait qualifié cette mesure d'"illégitime et imprudente".

