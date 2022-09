https://fr.sputniknews.africa/20220904/le-dirigeant-de-la-tchetchenie-annonce-le-debut-dune-offensive-denvergure-dans-le-donbass-1056074320.html

Le dirigeant de la Tchétchénie annonce le début d’une offensive d’envergure dans le Donbass

Le dirigeant de la Tchétchénie annonce le début d’une offensive d’envergure dans le Donbass

Le Président de la République de Tchétchénie Ramzan Kadyrov a annoncé qu’après une pause les militaires tchétchènes et les milices de la République populaire... 04.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-04T16:41+0200

2022-09-04T16:41+0200

2022-09-04T16:44+0200

opération militaire russe en ukraine

ramzan kadyrov

donbass

offensive

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104385/07/1043850781_0:88:3121:1843_1920x0_80_0_0_98ebab3f6eac22cd9ca81610161bde83.jpg

Le régiment tchétchène Akhmat et le 2e corps des milices populaires de la République populaire de Lougansk ont entamé une offensive de grande envergure sur plusieurs axes dans la région de Donetsk, a fait savoir Ramzan Kadyrov via Telegram.Il a précisé qu’il ne restait à nettoyer qu’"environ 60 kilomètres de territoire".Le chef tchétchène a ajouté en se référant au commandant du régiment spécial Akhmat, Apty Alaoudinov, que les unités ukrainiennes subissaient d’énormes pertes en hommes et matériel.L’Ukraine continue le pilonnage des civils dans le DonbassLes forces ukrainiennes continuent cependant de pilonner des civils dans le Donbass avec des munitions fournies par l’Otan.Ce dimanche matin, l’artillerie a pris pour cible le quartier de Kouïbycbhevski de Donetsk avec des obus de 155 millimètres.Au total, huit obus ont été recensés. En outre, l’Ukraine a bombardé le quartier de Kievski de Donetsk avec trois projectiles de 155 mm. Les armes de ce calibre sont utilisées par l'Otan.En 24 heures, entre samedi et dimanche matin, au moins neuf civils ont été blessés, selon la Défense civile du territoire de la République populaire de Donetsk.

donbass

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

ramzan kadyrov, donbass, offensive