L'artillerie ukrainienne a pilonné ce dimanche matin le quartier de Kouïbychevski de Donetsk avec des obus de 155 millimètres, a fait savoir la représentation de la République populaire de Donetsk au Centre conjoint de contrôle et de coordination des questions liées aux crimes de guerre de l'Ukraine.Au total, huit obus ont été recensés. En outre, l'Ukraine a pilonné le quartier Kievski de Donetsk, avec trois projectiles de calibre 155 millimètres, selon le Centre. En 24 heures, entre samedi et dimanche matin, au moins neuf civils ont été blessés, selon la Défense civile du territoire de la République populaire de Donetsk (RPD).Un calibre de l’OtanLes armes de ce calibre sont utilisées par l'Otan. En outre, un canon automoteur à roues Bogdana de ce calibre a également été confectionné en Ukraine en 2021. Il n'y en a qu'une seule unité. L'arme ne contient aucun composant importé.Auparavant, les États-Unis ont fourni à Kiev des obusiers à longue portée M-777. Les troupes ukrainiennes les ont utilisés pour pilonner des villes, dont Donetsk, en tuant ainsi des civils.Lors de l'opération miliaire spéciale lancée le 24 février, l'armée russe a totalement chassé les troupes ennemies de la République populaire de Lougansk et partiellement de la République populaire de Donetsk.

