La plupart des Länder allemands ne peuvent plus accueillir d'Ukrainiens

En Allemagne, les trois quarts des États fédéraux ont informé le gouvernement qu’ils ne pouvaient plus accueillir de réfugiés ukrainiens, relate le réseau... 04.09.2022, Sputnik Afrique

Une sonnette d’alarme pour les réfugiés ukrainiens: la plupart des 16 Länder allemands n’ont plus de capacité d’hébergement.Elle a fait savoir que le nombre total de personnes qui avaient fui l'Ukraine depuis le début de l’opération spéciale russe était supérieur à 980.000, bien que récemment, la moyenne des nouveaux arrivés ne fût que de 875 personnes par jour.La charge qui pèse sur les États fédéraux résulte des réfugiés d'Ukraine et de la migration générale.Elle s'est toutefois empressée d'ajouter que les limites imposées par les autorités régionales sont temporaires et que les portes des grandes régions sont toujours ouvertes aux réfugiés ukrainiens.Plus de réfugiés que pendant la crise de 2015Elle a également noté que le gouvernement fédéral accordait son aide en fournissant 318 propriétés et qu’il examinait actuellement d'autres mesures de soutien.Winfried Kretschmann, Premier ministre du Bade-Wurtemberg, a déclaré, pour sa part, il y a dix jours: " Nous avons déjà plus de personnes que lors de la crise des réfugiés en 2015. La population doit être préparée à ce que nous nous retrouvions à nouveau dans des situations difficiles."Beaucoup rentrent en UkraineEntre-temps, de nombreux réfugiés ukrainiens choisissent eux-mêmes de quitter un pays d’accueil, comme l’Espagne par exemple, et de revenir chez eux.La raison est un coût de la vie trop élevé pour eux et des salaires bas. Selon le journal El Periodico de Espana, le marché du travail ne leur offre que des emplois précaires et ils doivent investir tout leur salaire pour couvrir leurs dépenses."Ils meurent de faim", a déclaré la Fondation Padrina, citée par le journal.Selon le Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations unies, l’Ukraine compte 6,6 millions de réfugiés à l’étranger.Quant à l’Allemagne, elle se propose de débloquer 200 millions d’euros supplémentaires à l’intention de l’Ukraine. Selon la ministre allemande de la Coopération économique et du Développement Svenja Schulze les fonds seront destinés à l’aide aux Ukrainiens déplacés à l’intérieur du pays suite aux combats.

