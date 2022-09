https://fr.sputniknews.africa/20220904/la-cyber-armee-dethiopie-sengage-dans-la-lutte-contre-les-ingerences-etrangeres-1056073353.html

La "cyber-armée" d'Éthiopie s'engage dans la lutte contre les ingérences étrangères

La "cyber-armée" d'Éthiopie s'engage dans la lutte contre les ingérences étrangères

Cyber Army of Ethiopia, une plateforme de plaidoyer, a exhorté le public à participer de manière significative à la défense de son pays contre les ingérences... 04.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-04T15:34+0200

2022-09-04T15:34+0200

2022-09-04T15:34+0200

afrique subsaharienne

afrique

tigré

éthiopie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103225/27/1032252761_0:246:2762:1800_1920x0_80_0_0_e6dd98648305475c38d5b95f1e421cc6.jpg

La plateforme Cyber Army of Ethiopia veut réunir les informaticiens pour protéger le pays d'ingérences étrangères, raconte Fana Broadcasting Corporate.Le coordinateur international de la Cyber ​​Army of Ethiopia, Zelalem Tessema, a déclaré aux journalistes que les Éthiopiens qui souhaitent maintenir la paix, l'unité et la souveraineté de leur pays devraient rejoindre la campagne à la fois de manière individuelle et organisée.La campagne vise également à démontrer son soutien aux forces éthiopiennes, à renforcer le moral des citoyens et les encourager à repousser les forces destructrices ainsi qu’à préserver l'existence de l'Éthiopie.Escalade de la situation au TigréSelon le coordinateur, chaque Éthiopien doit réagir de manière proactive pour freiner les campagnes de désinformation de certains médias corrompus et du Front de libération du peuple du Tigré, interdit dans le pays. D'après Fana, en plus de déclencher une série de conflits par le biais de soldats mineurs, le groupe vole également du carburant et de l'aide alimentaire de l'Onu.Le public devrait maintenir la collaboration avec le gouvernement en appelant la communauté internationale à faire pression sur le Front de libération du peuple du Tigré pour qu'il participe à une table ronde et s'engage activement dans la diplomatie publique, a souligné M.Tessema.

afrique subsaharienne

afrique

tigré

éthiopie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, afrique, tigré, éthiopie