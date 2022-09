https://fr.sputniknews.africa/20220904/italie-salvini-cree-la-polemique-en-contestant-les-sanctions-contre-la-russie-1056072364.html

Italie: Salvini crée la polémique en contestant les sanctions contre la Russie

Italie: Salvini crée la polémique en contestant les sanctions contre la Russie

Matteo Salvini, le dirigeant du parti italien d'extrême droite de la Ligue, a créé la polémique dimanche en mettant en doute l'efficacité des sanctions... 04.09.2022, Sputnik Afrique

"Plusieurs mois se sont écoulés et les gens paient leurs factures deux fois, voire quatre fois plus, et après sept mois, la guerre continue et les coffres de la Fédération de Russie se remplissent d'argent", a-t-il déclaré à la radio RTL avant de se rendre au Forum économique The European House - Ambrosetti à Cernobbio, dans le nord de l'Italie."Les sanctions fonctionnent-elles? Non. A ce jour, ceux qui ont été sanctionnés sont gagnants, tandis que ceux qui ont mis en place les sanctions sont à genoux", avait-il tweeté la veille.Enrico Letta, chef du Parti démocrate (PD), l'un de ses principaux adversaires dans la campagne en cours pour les législatives du 25 septembre, a aussitôt riposté dans un tweet: "Je crois que Poutine ne l'aurait pas dit mieux".A l'inverse, Giorgia Meloni, la cheffe de Fratelli d'Italia, qui caracole en tête des sondages, a pris des positions claires en faveur du soutien à l'Ukraine et de l'envoi d'armes à Kiev.Un débat organisé par The European House - Ambrosetti devait réunir dans la journée les principaux dirigeants des partis, dont Giorgia Meloni, Matteo Salvini et Enrico Letta.

