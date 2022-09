https://fr.sputniknews.africa/20220904/au-niger-six-terroristes-tues-et-une-douzaine-captures-grace-aux-operations-de-larmee--1056072976.html

Au Niger, six terroristes tués et une douzaine capturés grâce aux opérations de l'armée

Au Niger, six terroristes tués et une douzaine capturés grâce aux opérations de l'armée

Une série d'opérations menées cette semaine par les Forces de défense et de sécurité (FDS) nigériennes a permis d'éliminer six terroristes et d'en capturer... 04.09.2022, Sputnik Afrique

Au moins six terroristes ont été "neutralisés", douze autres ont été capturés, sept véhicules et d'importants matériels de guerre et autres matériels appartenant aux terroristes saisis, au cours de plusieurs opérations menées par les Forces de défense et de sécurité (FDS) nigériennes cette semaine, indiquent des sources sécuritaires.Selon le bulletin hebdomadaire des opérations de l'armée, dans l'ouest du pays, les FDS ont "neutralisé " deux terroristes le 24 août dernier au cours d'un accrochage dans le secteur d'Ezza, puis deux autres en fin de semaine dans la zone d'Anzourou, dans la région de Tillabéry.Dans la région de Diffa, à l'est du pays, deux terroristes ont été neutralisés à Klakmana, un responsable du groupe terroriste Boko Haram* a été arrêté en début de semaine au niveau du village de Kintchandi, ainsi que deux suspects à Garin Wanzam.Pendant la même période, dans le nord du pays (région d'Agadez), un convoi des FDS, après avoir essuyé une attaque perpétrée par des individus à bord de sept véhicules, a, dans la riposte, "saisi un des véhicules et arrêté deux des assaillants avec armes et munitions, contraignant le reste à la fuite".Le Niger subit dans certaines de ses régions frontalières les exactions de différentes organisations terroristes.*Organisation terroriste interdite en Russie

