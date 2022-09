https://fr.sputniknews.africa/20220903/un-pilote-vole-un-petit-avion-et-menace-de-secraser-sur-un-supermarche-aux-etats-unis-1056066356.html

Un pilote vole un petit avion et menace de s'écraser sur un supermarché aux États-Unis

Un pilote vole un petit avion et menace de s'écraser sur un supermarché aux États-Unis

Un homme, qui avait volé un avion puis menacé de s'écraser sur un magasin ce samedi dans le Mississipi a finalement atterri dans un champ. Les raisons de son... 03.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-03T18:48+0200

2022-09-03T18:48+0200

2022-09-03T18:48+0200

avion

états-unis

menace

voler

mississippi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/03/1056066477_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_65b3ac1d2e9f32560d74f914a33bcb21.jpg

Le pilote d'un petit avion bimoteur survolant ce samedi le Mississippi a menacé de s'écraser sur un supermarché, a annoncé la police de la ville de Tupelo, dans cet État du sud des États-Unis.À environ 5h du matin (10h00 GMT), la police de Tupelo a été avertie que le pilote d'un avion survolait cette ville de près de 38.000 habitants, indique-t-elle sur sa page Facebook.Une "dangereuse" situationLa police de Tupelo indique également avoir travaillé à l'évacuation du supermarché et d'une station essence à proximité.Selon le site de suivi de vol FlightAware, l'avion est un Beechcraft King Air 90, un appareil long de près de 11 m et d'une envergure d'un peu plus de 15 m.Les secours ont été alertés face à cette situation qualifiée de "dangereuse" par la police, qui a demandé aux habitants d'éviter la zone.Atterrissage dans un champUn pilote a fait atterrir l'avion en toute sécurité dans un champ après avoir survolé la ville pendant quelques heures, selon le journal local Starkville Daily News.Une source a déclaré à CNN que le pilote avait été placé en détention.

états-unis

mississippi

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

avec AFP

avec AFP

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avec AFP

avion, états-unis, menace, voler, mississippi