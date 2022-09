https://fr.sputniknews.africa/20220903/un-avion-heurte-une-moto-sur-la-piste-de-laeroport-de-conakry-deux-morts-1056065461.html

Un avion heurte une moto sur la piste de l'aéroport de Conakry: deux morts

Deux personnes ont été tuées lorsqu'un avion de TAP Air Portugal a heurté vendredi soir une moto sur la piste de l'aéroport international de Conakry (Guinée)... 03.09.2022, Sputnik Afrique

L'appareil de TAP a heurté, au moment de l'atterrissage, une moto sur laquelle se trouvaient deux personnes, "tuées lors de cet accident", a indiqué à l'AFP un porte-parole de la compagnie aérienne publique."Toutes les procédures de sécurité ont été suivies, mais il n'a pas été possible d'éviter l'accident", avait expliqué le transporteur portugais dans un communiqué, ajoutant qu'il n'y avait aucun blessé parmi les passagers ou les membres d'équipage. Le conducteur de la moto était "un agent de sécurité, employé d'une entreprise chargée de sécuriser la clôture de l'aéroport" , a précisé pour sa part l'aéroport Ahmed Sékou Touré dans un communiqué.Une enquête a été ouverte par l'Autorité guinéenne de l'aviation civile "afin d'élucider les causes et les responsabilités" de cet accident, selon les autorités aéroportuaires.TAP a fait savoir qu'elle "coopérait avec les autorités locales" dans cette enquête.Le vol de retour de TAP, qui devait atterrir samedi dans la capitale portugaise à 05h10 (04H10 GMT), a été annulé, selon les informations publiées sur le site Internet du gestionnaire des aéroports portugais (Ana).

