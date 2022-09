Togo: l’Ordre des médecins s’inquiète des centres clandestins de formation d’agents de santé

"La formation doit être faite par des structures agréées par l’État, et non par les individus. On se rend compte qu’il y a des collègues médecins qui forment, il y a des paramédicaux qui forment, il y a des personnes formées sur le tas qui forment également! Donc il y a confusion, et la population, en allant vers eux, ne sait pas que ce ne sont pas des personnes qui ne sont pas qualifiées pour donner de tels soins; et il y a des complications qui surviennent à l’issue de toutes ces pratiques", indique M.Katanga Békéti.