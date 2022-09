https://fr.sputniknews.africa/20220903/somalie-17-personnes-tuees-dans-une-attaque-terroriste-dal-shabab-1056062669.html

Somalie: 17 personnes tuées dans une attaque terroriste d'Al-Shabab

Le groupe terroriste d'Al-Shabab* a mené, samedi, une attaque terroriste dans le centre de la Somalie, tuant 17 personnes et blessant plusieurs autres. 03.09.2022, Sputnik Afrique

Ce 3 septembre, une attaque terroriste du groupe d'Al-Shabab* dans le centre de la Somalie a fait 17 morts et plusieurs blessés.Après avoir "intercepté plusieurs véhicules dans le village d'Afar-irdod, relevant de la région de Hiiraan", les éléments terroristes "y ont mis le feu, tuant 17 passagers, dont des femmes et des enfants," a déclaré Alami Barre Ahmed, un responsable local.Les véhicules qui se dirigeaient vers la région de Mahas en provenance de Baladweyne transportaient des produits alimentaires, a précisé M. Barre Ahmed.Le gouvernement somalien a condamné cette "attaque barbare qui montre l'hostilité du groupe +anti-paix+," assurant qu'il continuera de soutenir le peuple somalien.Récemment, les éléments d'Al-Shabab affilié à Al-Qaïda ont détruit de nombreux puits et infrastructures de télécommunication et incendié des maisons dans plusieurs zones de la région de Hiiraan.* Organisation terroriste interdite en Russie

