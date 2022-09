https://fr.sputniknews.africa/20220903/senegal-des-quartiers-de-dakar-inondes-a-cause-des-fortes-pluies---images-1056068679.html

Dakar inondé à cause des fortes pluies - images

Plusieurs zones de Dakar sont devenues difficiles d'accès pour les populations à cause de fortes précipitations. Certains axes ont été barrés, devenus impraticables comme la route de Castor et Yoff, où des véhicules ont été emportés par le ruissellement des eaux de pluie.Plusieurs conducteurs ont dû abandonner leurs véhicules engloutis par les eaux, selon des images diffusées sur les réseaux sociaux et par des médias locaux. On ne déplore toutefois pas de victimes.Les fortes inondations précédentesLe 5 août dernier, de fortes inondations ont frappé le pays, faisant deux morts et d'importants dégâts matériels, comme ce tunnel noyé sous les eaux, engloutissant plusieurs véhicules sur la corniche ouest de Dakar.Suite à ces intempéries, les autorités sénégalaises ont activé le Plan national d’organisation des secours (ORSEC) pour faire face aux conséquences.Depuis plus d’une décennie, le Plan ORSEC est régulièrement déclenché pour secourir les populations de Dakar et ses environs confrontés à des pluies diluviennes.Vendredi, le ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique, Antoine Félix Abdoulaye Diome, a souligné, face à la presse, que l’objectif du Plan ORSEC était de juguler au mieux les inondations et de soulager durablement les populations, affirmant que "le gouvernement ne ménagera aucun effort pour apporter aide et assistance aux populations sinistrées"."En un peu moins d’un mois de son déclenchement (Plan ORSEC), dû aux fortes pluies enregistrées dans notre pays, beaucoup d’efforts ont été faits pour venir en aide aux populations sinistrées", a rappelé le ministre, qui a précisé: "l’État a pris les devants pour faire face aux inondations en multipliant la construction d’ouvrages d’assainissement, mais aussi en pré-positionnant des unités de sapeurs-pompiers avec du matériel de pompage dans les zones réputées endémiques".Alerte météoSamedi, l’Agence nationale de l’aviation civile et de la Météorologie (ANACIM), a, dans son bulletin météo, annoncé des averses sur la façade ouest qui persisteront dans le courant de la journée.L'ANACIM a averti que dans la journée de samedi, plusieurs zones du pays dont le littoral seraient fortement arrosées.Les automobilistes ont également été invités à éviter certaines parties de la capitale, comme la corniche et Grand Yoff, des zones envahies par les eaux de pluies qui continuaient dans l'après-midi de s'abattre sur la capitale.Chaque année, entre les mois de juillet et octobre, la saison des pluies inonde plusieurs quartiers de la ville de Dakar.

