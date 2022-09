https://fr.sputniknews.africa/20220903/lue-salue-les-progres-realises-dans-les-reformes-politiques-au-mali-1056061851.html

L’UE salue les progrès réalisés dans les réformes politiques au Mali

Emanuela Del Re, représentante spéciale de l’Union européenne pour le Sahel, est "satisfaite" des progrès réalisés par le Mali dans les réformes politiques et... 03.09.2022, Sputnik Afrique

Tandis que le torchon brûle entre Bamako et Paris au sujet de la présence militaire française, l'UE loue les progrès maliens en politique.À l’issue d'un entretien avec le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, la représentante spéciale de l’Union européenne pour le Sahel, Emanuela Del Re, s'est dite "satisfaite", notamment par la promulgation de la loi électorale et l’adoption d’un calendrier électoral.Elle a souligné que "le Mali est un pays central dans toutes les dynamiques du Sahel" tout en assurant que "l’Union européenne sera à ses côtés".Le Président de la transition, le colonel Assimi Goïta, est prêt à organiser des élections crédibles et transparentes, a déclaré en réponse M.Maïga. "Nous n’avons pas vocation à nous éterniser et à faire perdurer la transition", a-t-il souligné.Dans le même temps, le chef du gouvernement n'a pas hésité à rappeler à la diplomate européenne les orientations que doit suivre l'UE dans sa coopération avec le gouvernement malien: le respect de la souveraineté du pays, le respect de ses choix stratégiques et la prise en compte des intérêts du peuple malien.

