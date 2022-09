https://fr.sputniknews.africa/20220903/liberation-de-trois-engagees-ivoiriennes-detenues-au-mali-1056067916.html

Libération de trois engagées ivoiriennes détenues au Mali

Libération de trois engagées ivoiriennes détenues au Mali

Trois soldates sur un groupe de 49 militaires ivoiriens détenus au Mali, qui les accuse d'être des mercenaires, ont été libérés, ont indiqué samedi à l'AFP un... 03.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-03T20:23+0200

2022-09-03T20:23+0200

2022-09-03T20:23+0200

mali

côte d'ivoire

soldat féminin

femmes

abidjan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/08/1052059086_0:203:2729:1738_1920x0_80_0_0_5af821751fbf64c938d8058764583973.jpg

Ce 3 septembre, deux diplomates, sous couvert d'anonymat, ont annonce à l'AFP que trois femmes soldats sur les 49 militaires ivoiriens détenus au Mali avaient été libérées.Plus tôt, le chef d'état-major de l'armée ivoirienne s'était montré rassurant sur le sort des 49 soldats de son pays détenus depuis le 10 juillet au Mali, qui les accuse d'être des "mercenaires". Le haut gradé affirme que "les négociations se poursuivent" en vue de leur libération.Le fait qu'ils aient été inculpés et écroués au Mali n'a rien changé sur le cours des négociations menées pour obtenir le plus rapidement leur libération, a-t-il déclaré aux familles des 49 soldats qu'il a rencontrées le 1er septembre à Abidjan.Au nom du Président Alassane Ouattara, il a remis à chacune de ces familles une aide 500.000 francs CFA (762 euros).Considérés comme des "mercenaires", les 49 soldats ont été inculpés mi-août par la justice malienne, notamment pour "tentative d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État" et formellement écroués.Abidjan assure que ces soldats étaient en mission pour l'ONU, dans le cadre d'opérations de soutien logistique à la Mission des Nations unies au Mali (Minusma) et exige leur libération.Plusieurs médiations sont en cours pour l'obtenir, dont celle du Togo et de leaders religieux maliens.

mali

côte d'ivoire

abidjan

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

avec AFP

avec AFP

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avec AFP

mali, côte d'ivoire, soldat féminin, femmes, abidjan