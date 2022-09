https://fr.sputniknews.africa/20220903/le-senegal-va-ravitailler-leurope-a-partir-du-projet-gazier-gta-1056066048.html

Le Sénégal va ravitailler l'Europe à partir du projet gazier GTA

Le Sénégal va ravitailler l'Europe à partir du projet gazier GTA

Grâce à l’exploitation des champs gaziers dans le cadre du projet Grande Tortue Ahmeyim (GTA), le Sénégal compte ravitailler le marché européen. 03.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-03T17:38+0200

2022-09-03T17:38+0200

2022-09-03T17:38+0200

sénégal

gaz

europe

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/09/1052068770_0:0:2955:1663_1920x0_80_0_0_917b059ab60876e04c7db087dc91380d.jpg

L’exploitation des champs gaziers du projet Grande Tortue Ahmeyim (GTA), prévue pour le dernier trimestre de 2023, va permettre d’approvisionner en gaz le marché européen, selon Mamadou Fall Kane, conseiller du Président sénégalais pour les questions énergétiques.Le projet Grande Tortue Ahmeyim (GTA) est basé sur le développement de deux champs de gaz offshore à savoir Tortue et Ahmeyim, à cheval entre le Sénégal et la Mauritanie.Son exploitation va générer environ 2,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an, entre 2023 et 2027, ensuite 5 millions de tonnes par an jusqu’en 2030, puis 10 millions de tonnes par an au-delà de 2030, a-t-il révélé. Les marchés potentielsÀ ce titre, Mamadou Fall Kane invite les Européens à ‘’réinvestir dans les terminaux de regazéification’’. C’est important dans la mesure où ‘’nous avons la possibilité de faire de la liquéfaction à partir d’installations flottantes de gaz naturel liquéfié’".M. Kane a souligné aussi l’‘’intérêt’’ manifesté par le Maroc de se ravitailler en gaz au Sénégal. Il existe, par ailleurs, un projet de gazoduc entre le Nigeria et la Mauritanie, qui est un partenaire du Sénégal en matière d’exploitation des ressources gazières.Il estime que la mise en place du ‘’marché énergétique intégré’’ et le développement des infrastructures de transport intérieur doivent permettre au Sénégal d’être ‘’moins dépendant de l’extérieur’’ et de ‘’réduire la consommation de combustibles de cuisine à partir du charbon’’.Des bénéfices pour le SénégalInterrogé sur les retombées du projet GTA pour le Sénégal et la Mauritanie, M. Kane, dont les propos ont été relayés par l'agence de presse sénégalaise APS, a dit que les deux pays ont fait de lourds investissements en matière d’exploitation gazière.Par exemple, ‘’nous avons mis en place un brise-lames pour l’unité flottante de liquéfaction du gaz, pour permettre aux tankers d’amarrer’’, a souligné M. Kane, relevant que "’le projet GTA a permis de créer plus de 3.000 emplois directs’’Mamadou Fall Kane a indiqué que ‘’la construction du hub terminal du projet GTA a permis à plus de 1.500 Sénégalais d’avoir un emploi et a fait intervenir plus de 100 entreprises locales’’.Le spécialiste de l’énergie affirme que ‘’la compagnie australienne Woodside, qui a racheté les actifs pétroliers du groupe BHP Petroleum, prépare l’exploitation du gisement offshore de Sangomar (au Sénégal), d’ici à la fin de l’année prochaine’’.M. Kane assure que ‘’la Société africaine de raffinage (une entreprise sénégalaise), qui est en train de se moderniser, va raffiner au moins 30 % de la production de la première phase de Sangomar et devrait être capable, à terme, de transformer 100 % de la production’’.Cela ‘’permettra de réduire la facture des importations de jet fuel, de kérosène, de naphta, de diesel, de super, etc.’’ a-t-il indiqué.

sénégal

europe

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

avec Maghreb Arabe Presse

avec Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avec Maghreb Arabe Presse

sénégal, gaz, europe