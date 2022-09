https://fr.sputniknews.africa/20220903/ils-decoupent-6-lions-en-morceaux-et-ecopent-de-17-ans-pour-braconnage-1056069099.html

Ils découpent 6 lions en morceaux et écopent de 17 ans pour braconnage

Deux braconniers ont été condamnés à 17 ans de prison en Ouganda pour avoir empoisonné au moins six lions, d’après Anadolu. Ces animaux sauvages sont inscrits... 03.09.2022, Sputnik Afrique

Au moins six lions du parc national ougandais Queen Elizabeth ont été empoisonnés par deux braconniers, relate l’agence de presse turque Anadolu. Ils ont écopé d’une peine de 17 ans de réclusion.La cruauté avec laquelle ces hommes ont agi a provoqué il y a un an l’enquête la plus approfondie jamais menée en Ouganda sur les crimes contre la faune sauvage.Des carcasses des lions tués ont été découvertes découpées en plusieurs parties. Il a été révélé que les braconniers les avaient laissées ainsi à l'abandon afin d’attirer les vautours, qu’ils tuaient également.Ouverture d’une enquête minutieuseDans le but de lutter contre le braconnage et de sauver les animaux sauvages de la disparition, l’Ouganda a créé une unité spéciale composée d'agents des forces de police, des forces de défense du peuple ougandais et de l'autorité chargée de la Protection de la vie sauvage.C’est grâce à une enquête que les deux hommes en question ont été arrêtés. Ils ont reconnu avoir tué les animaux. Les accusés ont montré aux forces de sécurité les endroits où ils ont enterré certaines parties des animaux massacrés. Il a été établi qu’ils leur avaient fait ingurgiter un pesticide chimique utilisé pour protéger les récoltes des insectes, causant un empoisonnement fatal.Qui plus est, il a été découvert que ces braconniers, âgés de 40 et 49 ans, ont également tué et chassé d’autres animaux sans permis. Ils ont également été accusés d’être en possession d'espèces protégées. Selon leurs dires, ils ont tué des lions pour vendre des parties de leurs corps afin d’en tirer de l’argent.Les lions sont classés comme une espèce susceptible d'extinction par l'Union internationale pour la conservation de la nature, rappelle l’agence de presse.

