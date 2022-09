https://fr.sputniknews.africa/20220903/equateur-saisie-de-3-tonnes-de-cocaine-destinees-au-royaume-uni-1056060204.html

Équateur: saisie de 3 tonnes de cocaïne destinées au Royaume-Uni

Équateur: saisie de 3 tonnes de cocaïne destinées au Royaume-Uni

La police équatorienne a annoncé la saisie de plus de trois tonnes de cocaïne, soit environ 23 millions de doses découvertes dans un conteneur qui était... 03.09.2022

Sur son compte Twitter, la police a indiqué que la cocaïne avait été saisie samedi dans la ville côtière de Guayaquil, située dans le sud-ouest du pays, où se trouvent les principaux ports du pays.Dans une vidéo qui accompagne le message, la police dit disposer d'informations qui montrent "que la drogue aurait contaminé le produit d'un conteneur, transporté dans un camion vraisemblablement vers le port maritime de Guayaquil".Lors de l'inspection du conteneur qui transportait des bananes destinées à l'exportation, un chien anti-stupéfiants a lancé une alerte et a trouvé cachés 92 cartons avec 2.300 paquets "de 2.297.700 grammes de cocaïne", est-il expliqué.La saisie intervient au lendemain d'une autre action similaire avec une cargaison de cocaïne qui avait été conditionnée dans 4.800 boîtes de thon.La découverte de la drogue s'est produite lors d'une perquisition d'une propriété dans la ville de Manta, capitale de la province côtière de Manabí, où quatre hommes ont été arrêtés, selon la police équatorienne.L'Équateur a été le troisième pays en termes de saisie de drogue au monde en 2021, dépassé seulement par la Colombie et les États-Unis, selon les données compilées par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) dans son dernier rapport.Selon les chiffres officiels du gouvernement, l'Équateur a saisi 210 tonnes de drogue en 2021, soit un record historique pour ce pays, qui serait battu à nouveau cette année, après avoir clôturé le premier semestre avec près de 100 tonnes saisies.

