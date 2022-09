https://fr.sputniknews.africa/20220903/energie-la-suisse-veut-construire-des-centrales-de-reserve-mobile-1056060466.html

Énergie: la Suisse veut construire des centrales de réserve mobile

Énergie: la Suisse veut construire des centrales de réserve mobile

Le Conseil fédéral suisse a signé, vendredi, un premier accord pour la construction de centrales de réserve mobile, en vue de renforcer l'approvisionnement du... 03.09.2022

Il s’agit d’un accord signé entre le DETEC (Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication) et l’entreprise " GE Gas Power ", permettant de disposer de huit turbines de gaz de type TM2500 vers la fin de l’hiver 2022/23 et jusqu’à fin avril 2026, pour un coût total de 470 millions de francs, a indiqué le Conseil fédéral dans un communiqué.Ces turbines, qui fonctionnent au gaz, au pétrole ou à l’hydrogène, seront installées sur le site de l’entreprise à Birr (commune en Suisse) dans le canton d’Argovie.Elles sont d'une puissance d'au moins 30 mégawatts chacune, soit un total d'environ 250 mégawatts, ce qui correspond à environ deux fois et demi la puissance de la centrale hydroélectrique de Rheinfelden (ville en Suisse).Les négociations avec d'autres fournisseurs potentiels de centrales de réserve sont encore en cours, après l’accord donné, à la mi-août, par le conseil fédéral pour conclure des contrats dans ce domaine.

