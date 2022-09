https://fr.sputniknews.africa/20220903/des-dizaines-de-milliers-de-personnes-protestent-a-prague-contre-le-gouvernement-tcheque---images-1056068351.html

Des dizaines de milliers de personnes protestent à Prague contre le gouvernement tchèque - images

Environ 70.000 personnes ont protesté samedi dans le centre historique de Prague contre le gouvernement tchèque l'accusant d'accorder plus d'attention à... 03.09.2022, Sputnik Afrique

Organisée sous le slogan, "la République tchèque d'abord", la manifestation visait l'inflation croissante tirée par une flambée des prix de l'énergie, la vaccination Covid-19 ainsi que les immigrants. Les manifestants ont exigé la démission du gouvernement de centre-droit de Petr Fiala, qui était entré en fonction en décembre dernier. "Le meilleur pour les Ukrainiens et deux pulls pour nous", pouvait-on lire sur une banderole, suggérant que les Tchèques ne seraient pas en mesure de payer les factures de chauffage en hiver.Les prix de l'énergie augmentent dans toute l'Europe à la suite d'une baisse des approvisionnements en gaz en provenance de Russie, qui a fait grimper les prix de l'électricité. "Le rassemblement sur la place Venceslas est calme, nous n'avons pas eu à faire face à des problèmes sérieux. Nous estimons le nombre de participants à environ 70.000 à 12h30 GMT", a indiqué la police tchèque sur Twitter. La République tchèque, qui assure actuellement la présidence tournante de l'Union européenne, a accueilli environ 400.000 réfugiés venus de l'Ukraine depuis le début de la guerre le 24 février et a fourni une aide militaire et humanitaire importante à ce pays.

avec AFP

