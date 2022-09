https://fr.sputniknews.africa/20220903/cinq-tigrons-de-siberie-sauvages-et-leur-mere-filmes-pour-la-premiere-fois-1056063846.html

Cinq tigrons de Sibérie sauvages et leur mère filmés pour la première fois

Cinq tigrons de Sibérie sauvages et leur mère filmés pour la première fois

Une caméra cachée a immortalisé une tigresse de Sibérie et ses cinq petits dans le parc national Terre du léopard, dans l’Extrême-Orient russe. 03.09.2022, Sputnik Afrique

Ces images sont exceptionnellement rares. Normalement une portée ne compte pas plus de trois tigrons. Cinq, ça n'a été répertorié qu'en captivité, où les humains aident à prendre soin des petits.Les employés du parc Terre du léopard indiquent que les petits ont quatre ou cinq mois et semblent en bonne santé.Les tigres de Sibérie sont des félins en danger d'extinction. La plupart habitent en Extrême-Orient russe et en Chine. Le parc Terre du léopard abrite au moins 40 tigres, c’est la densité de population la plus élevée pour cette espèce. Au total, 600 spécimens sont recensés en Russie.

