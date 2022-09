https://fr.sputniknews.africa/20220903/burkina-le-president-damiba-au-mali-premier-deplacement-a-letranger-depuis-janvier-1056064208.html

Burkina: le Président Damiba au Mali, premier déplacement à l'étranger depuis janvier

Le Président de la Transition du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, effectue ce samedi une "visite d'amitié et de travail en... 03.09.2022, Sputnik Afrique

Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, le Président de la Transition du Burkina Faso, est en visite ce 3 septembre au Mali, où il doit parler avec son homologue malien, le Colonel Assimi Goïta, de la lutte contre le terrorisme et du renforcement de liens de coopération entre les deux pays, a-t-on annoncé de source officielle à Ouagadougou."À cette occasion, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba et son homologue malien, le colonel Assimi Goita vont passer en revue les sujets d’intérêt commun pour les deux pays y compris les problématiques du Sahel", ajoute le communiqué."Les deux chefs d’État saisiront cette occasion pour examiner les voies et moyens de renforcer la collaboration entre les deux pays et mutualiser leurs efforts en vue de relever les défis communs auxquels le Burkina Faso et la République du Mali font face", selon le communiqué.D'autres déplacements à l'étranger prévusAprès le Mali, le Président Damiba se rendra lundi en Côte d'Ivoire, dans ses premiers déplacements officiels à l'étranger depuis son accession au pouvoir par un putsch en janvier dernier.Le Burkina et la Côte d'Ivoire partagent une frontière de près de 600 kilomètres et des milliers de réfugiés burkinabè ont fui ces dernières années les attaques de groupes armés qui touchent leur pays pour trouver refuge dans le nord du pays voisin.Depuis son arrivée au pouvoir, lors d'un putsch le 24 janvier, le lieutenant-colonel Damiba n'a pas fait de déplacement à l'étranger.Le Burkina Faso, où le pouvoir a promis de faire de la lutte contre le terrorisme sa priorité, est confronté comme plusieurs de ses voisins à la violence de mouvements armés affiliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique, qui y ont fait depuis 2015 des milliers de morts et quelque deux millions de déplacés.Plus de 40% du territoire du Burkina est hors du contrôle de l'État, selon des chiffres officiels.

