Une cliente d’une société de crypto empoche 10,5 millions de dollars grâce à une faute d’inattention

02.09.2022

Une erreur d’inattention a coûté cher à la plateforme d’échange de crypto-monnaies Crypto.com. Un employé a accidentellement transféré 10,5 millions de dollars à une Australienne résidant à Melbourne, relate le 31 août The Guardian. La faute, commise en mai 2021, n’avait pas été remarquée pendant sept mois.La récipiendaire devait recevoir un remboursement de 100 dollars. Selon le média, son numéro de compte a été accidentellement entré dans le champ du montant du paiement.Une bonne partie de l’argent déjà dépenséeLa plateforme a lancé une action en justice devant la Cour suprême de Victoria et en février le compte a été gelé. Cependant, d’après le quotidien, la plupart de l’argent avait été déplacé sur d’autres comptes, qui ont ensuite été aussi gelés.Le tribunal a découvert qu’une partie de la somme, 1,35 million de dollars, avait été utilisée pour l’achat d’une maison en février dernier. La propriété de ce logement avait été transférée à la sœur de la femme susdite, qui habitait en Malaisie, relate The Guardian.Le tribunal a exigé que la propriété soit revendue au plus vite afin de rembourser Crypto.com. En attendant, elle devra verser des intérêts d’un montant de plus de 27.000 dollars.

