Macron réunit un Conseil de défense sur la crise énergétique

Emmanuel Macron réunit vendredi matin un Conseil de défense pour faire le point sur l'approvisionnement en gaz et en électricité et pour examiner les scénarios... 02.09.2022, Sputnik Afrique

Prévu à 10H00 à l'Élysée, ce conseil rassemble "les ministres compétents" sur ce dossier comme la Première ministre Élisabeth Borne, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire, le ministre des Comptes publics Gabriel Attal et les ministres chargés de la Transition énergétique Christophe Béchu et Agnès Pannier-Runacher, ainsi que des experts.Les flux de gaz en provenance de Russie se sont taris et les Européens se préparent à un possible arrêt total. Le géant Gazprom a ainsi annoncé cette semaine la fin de ses livraisons à Engie.La situation est également tendue du côté de l'électricité, en raison de l'indisponibilité d'une partie du parc nucléaire, notamment pour des problèmes de corrosion.Élisabeth Borne a ainsi mis la pression sur EDF en lui demandant jeudi de tenir son calendrier de maintenance des réacteurs pour éviter à la France de devoir redémarrer une centrale à charbon."Cela fait des mois qu'on se prépare pour éviter des coupures. Si on baisse notre consommation de gaz de 10% il n'y aura pas de restrictions. C'est atteignable", a ajouté la Première ministre sur France Inter.Initialement réservé aux sujets de défense et de sécurité, les conseils de défense ont été utilisés à de nombreuses reprises par Emmanuel Macron pour gérer la crise du Covid-19, provoquant des critiques des oppositions politiques sur l'exercice solitaire du pouvoir.

