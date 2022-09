https://fr.sputniknews.africa/20220902/lille-cesse-declairer-la-nuit-les-batiments-publics-et-met-hors-service-des-fontaines-1056054497.html

Lille suspend l'éclairage nocturne des bâtiments publics et met à sec plusieurs fontaines

Lille suspend l'éclairage nocturne des bâtiments publics et met à sec plusieurs fontaines

Les bâtiments publics ne seront plus éclairés la nuit à Lille, sauf sur la Grand'Place et la place de l'Opéra. Selon la maire, Martine Aubry, certaines... 02.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-02T18:10+0200

2022-09-02T18:10+0200

2022-09-02T18:53+0200

lille

france

europe

international

crise énergétique

fontaine

éclairage

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/02/1056054340_0:370:2731:1906_1920x0_80_0_0_7b290c4d3c91f274d5404856a94d50e0.jpg

La ville de Lille va cesser d'éclairer la nuit les bâtiments publics, sauf sur deux places emblématiques du centre, et mettre certaines fontaines hors service, a annoncé la maire socialiste Martine Aubry vendredi 2 septembre sur France Bleu Nord.Mme Aubry a fait cette annonce au cours d'un entretien sur la braderie de Lille de samedi et dimanche, dont elle a vanté le caractère "dans l'air du temps" par la promotion de la sobriété et de l'économie circulaire.En outre, "les fontaines de la Grand'Place comme de la place de la République ne seront pas remises en fonctionnement pour des raisons d'économie d'eau et d'énergie".L'éclairage des rues sera davantage réduit Si les rues resteront éclairées, "les consommations électriques liées à l'éclairage ont été réduites de 54% depuis 2004" souligne le communiqué. Vendredi matin, le Président Emmanuel Macron réunissait un Conseil de défense pour faire le point sur l'approvisionnement aussi bien en gaz qu'en électricité et examiner les scénarios afin d'éviter la pénurie et réaliser des économies.

lille

france

europe

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

lille, france, europe, international, crise énergétique, fontaine, éclairage