Les conservateurs ont voté pour élire le nouveau Premier ministre britannique

Les conservateurs ont voté pour élire le nouveau Premier ministre britannique

Le Royaume-Uni retient son souffle alors que les votes pour élire le successeur de Boris Johnson sont clos. Le nom du nouveau Premier ministre sera connu le 5... 02.09.2022, Sputnik Afrique

Le suspense touche à sa fin au Royaume-Uni, alors que le scrutin pour élire le nouveau Premier ministre est désormais clos. Après cinq tours de vote et deux semaines de campagne, les quelques 200.000 membres du parti conservateur ont finalement à choisir entre deux finalistes: Liz Truss, actuelle ministre des Affaires étrangères, et Rishi Sunak, ex-ministre des Finances.Les électeurs pouvaient voter par correspondance ou en ligne. Le scrutin a d’ailleurs commencé avec du retard, en raison d’un renforcement de dernière minute des mesures de cybersécurité.Liz Truss favorite des sondagesSi le nom du vainqueur ne sera connu que le 5 septembre, les sondages donnent clairement une marge d’avance à Liz Truss. La ministre des Affaires étrangères est ainsi créditée de 62% des suffrages dans une récente enquête YouGov, contre 38% pour Rishi Sunak.Après l’annonce de sa victoire, le successeur de Boris Johnson sera reçu par la reine Elizabeth II, dans sa résidence écossaise et non au palais de Buckingham comme il est de coutume. Une entorse qui s’explique vraisemblablement par la santé déclinante de la souveraine, qui peine de plus en plus à se déplacer.

