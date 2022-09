https://fr.sputniknews.africa/20220902/le-titanic-vu-comme-jamais-grace-aux-nouvelles-technologies---video--1056052860.html

Le Titanic vu comme jamais grâce aux nouvelles technologies - vidéo

Le Titanic vu comme jamais grâce aux nouvelles technologies - vidéo

Plus de 100 ans après le naufrage du plus célèbre des paquebots, une vidéo permet de le voir avec des détails encore jamais remarqués. 02.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-02T16:54+0200

2022-09-02T16:54+0200

2022-09-02T16:54+0200

international

titanic (paquebot)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102945/77/1029457708_0:157:1934:1245_1920x0_80_0_0_c0eb1e843ff4ab2a9a50843c9b9e6063.jpg

Une vidéo réalisée en très haute définition (8K, soit 4 fois plus précis que le 4K équipant la plupart des TV actuelles) révèle une vue cristalline du Titanic. Depuis 1912, l'épave repose à un peu plus de 3.800 m de profondeur, à quelque 600 km des côtes de Terre-Neuve.La séquence, qui le montre un état de dégradation avancé, a été réalisée par la société OceanGate Expeditions et diffusée le 30 août sur sa chaîne YouTube.Elle utilise des submersibles habités pour des expéditions à des profondeurs bien plus grandes que celles que l'on peut atteindre habituellement.Dans un communiqué de presse, le plongeur Rory Golden a indiqué des éléments qu’il n’avait jamais remarqués, comme le nom du fabricant de l’ancre.Les détails observésLa vidéo montre aussi la grue utilisée pour déployer l’énorme ancre de 15 tonnes, la fameuse proue du navire, la coque numéro un, une grande chaîne d’ancre dont chaque maillon pèse près de 91 kg, la soute numéro un et des cabestans en bronze massif.Selon OceanGate Expeditions, la très haute définition sera utilisée pour surveiller le taux de décomposition afin de faire des comparaisons au fil des ans.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, titanic (paquebot)