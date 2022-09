https://fr.sputniknews.africa/20220902/la-marine-iranienne-saisit-brievement-deux-embarcations-americaines-sans-pilote-1056052029.html

La marine iranienne saisit brièvement deux embarcations américaines sans pilote

La marine iranienne saisit brièvement deux embarcations américaines sans pilote

Une flottille de la marine iranienne a brièvement saisi en mer Rouge deux navires militaires américains sans pilote, a rapporté vendredi la télévision... 02.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-02T16:18+0200

2022-09-02T16:18+0200

2022-09-02T16:18+0200

iran

états-unis

mer rouge

navigation

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0e/1045731241_0:135:1440:945_1920x0_80_0_0_74a57cb2d32420fa471dd5966d08db7b.jpg

"Le destroyer Jamaran de la marine iranienne a rencontré jeudi plusieurs navires de recherche sans pilote de l'armée américaine sur la route maritime internationale alors qu'il effectuait une mission antiterroriste en mer Rouge", a déclaré la télévision, en référence aux opérations contre les pirates dans ce secteur et dans le Golfe d'Aden.Elle a ajouté que la flottille, "après avoir averti un destroyer américain à deux reprises, a saisi ces embarcations téléguidées pour prévenir d'éventuels accidents".Lors d'un incident similaire, le Pentagone avait déclaré mardi qu'un navire iranien avait saisi une embarcation militaire américaine sans pilote dans le Golfe mais l'avait relâché après le déploiement sur place d'un patrouilleur et d'un hélicoptère de la marine américaine.La marine iranienne a également déclaré vendredi que la même flottille avait déjoué la veille une attaque de pirates contre un de ses navires marchands en mer Rouge, pour la deuxième fois en moins d'un mois.Comme d'autres pays qui utilisent la voie maritime à travers la mer Rouge et le canal de Suez, l'Iran a renforcé sa présence navale dans le golfe d'Aden, après une vague d'attaques par des pirates basés en Somalie entre 2000 et 2011.

iran

états-unis

mer rouge

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

iran, états-unis, mer rouge, navigation