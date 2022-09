https://fr.sputniknews.africa/20220902/explosion-dans-une-mosquee-dherat-en-afghanistan--video-choc-1056048024.html

Explosion dans une mosquée d'Hérat, en Afghanistan – vidéo choc

Une explosion a secoué vendredi une mosquée d'Hérat, dans l'ouest de l'Afghanistan. L'imam, Mujeeb Rahman Ansari, connu pour ses déclarations de soutien aux... 02.09.2022, Sputnik Afrique

afghanistan

mosquée

explosion

talibans

Une explosion s'est produite ce 2 septembre dans une mosquée d'Hérat, dans l'ouest de l'Afghanistan. Le service de presse du gouverneur a confirmé la mort de l'imam de la mosquée, Mujeeb Rahman Ansari, et de six autres personnes.Selon Aamaj News, au moins 50 personnes ont été tuées et blessées.Le porte-parole du taliban* a qualifié les auteurs de l'attaque d'ennemis de l'islam.*Organisation sous sanctions de l’Onu pour terrorisme

afghanistan

afghanistan, mosquée, explosion, talibans