En Ukraine les blindés russes Terminator résistent aux missiles antichars US Javelin

Les véhicules de combat de soutien de char russe Terminator, déployés par Moscou dans le Donbass, résistent aux lance-missiles américains Javelin

Le véhicule de combat de soutien de char (BMPT) Terminator montre son efficacité lors de l’opération spéciale militaire que mène la Russie en Ukraine depuis le 24 février.Selon elle, après des impacts causés "le véhicule avait besoin de réparations mineures sur le terrain, et la capacité de combat a été entièrement restaurée".Avancée technologiqueConçu et fabriqué par la société russe Uralvagonzavod, le nouveau Terminator a été mis en service en 2018. Fin 2021, neuf véhicules étaient employés.D'un poids de 44 tonnes, le blindé est conçu sur la base du châssis du char T-72. Équipé de deux canons automatiques 2A42 de 30 mm, d'une mitrailleuse, de deux lance-grenades et de quatre missiles Ataka, il est destiné à la protection des unités blindées.À la mi-août Sergueï Choïgou, ministre russe de la Défense, a remarqué que ni les systèmes antichars Javelin, ni les drones, ni les lance-roquettes HIMARS n'avaient pu en venir à bout.

