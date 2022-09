https://fr.sputniknews.africa/20220901/lafrique-centrale-se-penche-sur-la-reforme-du-franc-cfa-1056038608.html

L’Afrique centrale se penche sur la réforme du franc CFA

L’Afrique centrale se penche sur la réforme du franc CFA

La Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cemac) se penche sur un changement de politique monétaire et la réforme du franc CFA. Le modèle... 01.09.2022, Sputnik Afrique

Alors que huit pays d’Afrique de l’Ouest tentent depuis longtemps de dire adieu au franc CFA, leur monnaie commune, au profit d’une autre devise, l’eco, les pays d’Afrique centrale, qui utilisent également le franc CFA, vont-ils suivre le chemin de leurs voisins?D’après Daniel Ona Ondo, président de la Commission de la Cemac, communauté réunissant le Cameroun, la Centrafrique, le Congo-Brazzaville, le Gabon, la Guinée Équatoriale et le Tchad, les discussions sur la réforme monétaire sont bien en cours.D’après Daniel Ona Ondo, le nom de la devise va être discuté:L’expérience des voisins ouest-africainsEn 2019, Emmanuel Macron et huit pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) ont annoncé la fin du franc CFA et la naissance de l’eco, le franc CFA étant perçu comme une réalité coloniale héritée de la France. Pourtant, la mise en œuvre tarde, les sceptiques pointant qu’il s’agit plutôt de réformes administratives et non monétaires.Selon le chef de la commission de la Cemac, l'idée n'est pas de suivre à la lettre le modèle ouest-africain, mais de trouver une solution qui corresponde à l'Afrique centrale, notamment sur les réserves.

