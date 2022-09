https://fr.sputniknews.africa/20220901/la-russie-et-la-somalie-essayent-maintenant-detre-tres-proches-dans-differents-domaines-1056038959.html

La Russie et la Somalie "essayent maintenant d’être très proches dans différents domaines"

La Russie et la Somalie "essayent maintenant d’être très proches dans différents domaines"

Comme l’a précisé à Sputnik l’ambassadeur de Somalie en Russie, les deux pays, en renforçant leurs liens bilatéraux, peuvent "coopérer dans les domaines de la... 01.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-01T16:40+0200

2022-09-01T16:40+0200

2022-09-01T16:40+0200

russie

somalie

afrique subsaharienne

pêche

partenariat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/01/1056038787_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_39446221d8c0693f700e7f9d884ac748.jpg

Où en sont les relations entre la Russie et la Somalie? Interviewé à Moscou par un correspondant de Sputnik, l’ambassadeur de Somalie a confirmé que les deux pays travaillaient sur la voie du partenariat.Il a notamment précisé que "la Somalie a la plus longue bordure maritime d’Afrique. Donc, les deux pays peuvent coopérer dans les domaines de la pêche et de l’énergie"."Le renforcement des liens bilatéraux"Le 30 août, l’ambassadeur de Somalie en Russie a rencontré à Moscou le représentant spécial du Président russe pour le Moyen-Orient et l’Afrique Mikhaïl Bogdanov avec qui ils ont évoqué "le renforcement des liens bilatéraux".Moscou a également réaffirmé son soutien aux efforts des autorités somaliennes pour assurer la sécurité et établir une paix civile durable dans le pays.

russie

somalie

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, somalie, afrique subsaharienne, pêche, partenariat