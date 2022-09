Les Russes estiment que leur pays entretient les relations les plus étroites et les plus amicales avec la Chine, la Biélorussie et l’Inde, alors que les pires... 01.09.2022, Sputnik Afrique

Avec quels pays la Russie a-t-elle les meilleures et les pires relations, selon ses habitants?

Les Russes estiment que leur pays entretient les relations les plus étroites et les plus amicales avec la Chine, la Biélorussie et l’Inde, alors que les pires sont avec les États-Unis, l'Ukraine et le Royaume-Uni.