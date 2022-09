https://fr.sputniknews.africa/20220831/un-revetement-plus-resistant-a-la-corrosion-lusure-et-la-temperature-developpe-en-russie-1056022922.html

Un revêtement plus résistant à la corrosion, l'usure et la température développé en Russie

Un revêtement plus résistant à la corrosion, l'usure et la température développé en Russie

Des chercheurs de l'Université nationale de science et de technologies MISIS ont élaboré une technologie unique de revêtement pour des pièces d'équipements... 31.08.2022, Sputnik Afrique

2022-08-31T13:52+0200

2022-08-31T13:52+0200

2022-08-31T13:52+0200

technologies made in russia

université nationale de technologie et de recherche (misis)

recherche

technologies

sciences et tech

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1f/1056023084_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_7d5b5c41afa9bf294dc866fcc58d774c.jpg

Selon les scientifiques, l'architecture originale d'obtention des revêtements renforce de 50% la résistance à la corrosion, à l'oxydation à haute température par rapport aux solutions actuelles. Les résultats de l'étude sont publiés dans le magazine Ceramics International.L'originalité de cette technologie, d'après les chercheurs, réside dans la combinaison dans un seul cycle technologique sous vide des avantages de trois méthodes de dépôt basées sur différents principes physiques. En appliquant ces méthodes, les chercheurs de l'Université nationale de science et de technologies MISIS ont obtenu un revêtement multicouche avec de hautes caractéristiques de résistance à l'usure, à la corrosion et aux hautes températures.D'après l'expert, la surface a d'abord été traitée par la méthode d'alliage par électro-étincelles à vide, qui transfère le matériau à partir de l'électrode céramique Cr3C2-NiAl sur l'objet, garantissant une forte adhérence du revêtement avec le substrat.À l'étape suivante, lors de la combustion dans le vide de l'arc cathodique, les ions provenant de la cathode comblent les défauts de la première couche, guérissant les fissures et créant une couche structurellement homogène plus dense avec une haute résistance à la corrosion.Lors de la dernière étape de pulvérisation magnétron est créé un flux d'atomes qui égalise le relief de la surface. Ce qui forme finalement une couche supérieure hermétique résistante aux hautes températures qui empêche la diffusion d'oxygène en provenance de milieux agressifs, en d'autres termes, des processus destructeurs d'oxydation.Selon les scientifiques, de tels revêtements permettent de prolonger la durée de vie et les performances des pièces de moteur, des pompes à pétrole et d'autres équipements soumis à l'usure et à la corrosion.Le collectif du Centre scientifique et académique d'auto-propagation de la synthèse à haute température, dirigé par le professeur Evgueni Levachov, réunit des chercheurs de l'université MISIS et de l'Institut de macrocinétique structurale et des problèmes de génie des matériaux Merjanov de l'Académie des sciences de Russie. Prochainement, les scientifiques comptent élargir les domaines d'application de la technologie combinée à la modification des alliages de titane et de nickel résistant aux hautes températures utilisées dans la construction aéronautique.

https://fr.sputniknews.africa/20210907/des-chercheurs-russes-creent-une-matiere-predite-il-y-a-50-ans-1046102262.html

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

technologies made in russia, université nationale de technologie et de recherche (misis), recherche, technologies, sciences et tech