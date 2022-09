https://fr.sputniknews.africa/20220831/un-clandestin-algerien-caillasse-une-rame-du-metro-de-paris-en-criant-allah-akbar---video-1056025489.html

Un clandestin algérien caillasse une rame du métro de Paris en criant "Allah Akbar" - vidéo

Un clandestin algérien caillasse une rame du métro de Paris en criant "Allah Akbar" - vidéo

Jets de projectiles, "Allah Akbar"… Un individu supposément de nationalité algérienne a fini par être interpellé et placé à l’infirmerie psychiatrique de la... 31.08.2022, Sputnik Afrique

2022-08-31T15:26+0200

2022-08-31T15:26+0200

2022-08-31T15:26+0200

france

métro

algériens

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104297/57/1042975713_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_b5702e870ef30bcd3c8645aaf393db89.jpg

Les passagers du métro de Paris ont été témoins d’un incident, survenu au début de la soirée du 27 août, à la station porte de la Chapelle sur la ligne 2. Un homme, un clandestin algérien de 26 ans, a été filmé en train de lancer des projectiles sur une rame en criant "Allah Akbar" en se trouvant sur les rails, rapporte CNews.Il s’agirait d’un Algérien en situation irrégulière, qui serait aussi fiché S pour radicalisation depuis 2021, indique le média.De plus, l’individu est connu des forces de l’ordre sous cinq identités différentes pour une quinzaine de faits de délinquance liés à des violences et aux stupéfiants.Selon la chaîne, il a fait en 2021 un passage dans le centre de rétention du Mesnil Amelot en vue de son expulsion.Des problèmes de santé mentale?Le suspect a ainsi été interpellé, mais il n’avait aucun papier d’identité. Cependant, les forces de l’ordre ont pu l’identifier à l’aide d’un bracelet d’hôpital.L’individu a même déclaré aux fonctionnaires vouloir y retourner. CNews indique qu’il avait déjà réalisé des examens psychiatriques.Il a ensuite été placé en garde à vue pour "dégradation d’un véhicule affecté au transport de voyageurs", mais elle a été suspendue à cause de son état mental.D’après le média, l’homme a ainsi été placé à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. Résultat, les poursuites judiciaires dépendront de son état de santé.

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

france, métro, algériens