Poutine exprime ses condoléances après la mort de Gorbatchev

Vladimir Poutine a adressé ses condoléances à la famille du dernier dirigeant soviétique, décédé le 30 août. Selon lui, Mikhaïl Gorbatchev "a eu un impact... 31.08.2022, Sputnik Afrique

2022-08-31T10:41+0200

2022-08-31T10:41+0200

2022-08-31T10:58+0200

Le Président russe a envoyé le 31 août un message de condoléances à la famille et aux proches de Mikhaïl Gorbatchev, premier et unique Président de l'URSS.Le Président russe a également salué les activités humanitaires, caritatives et éducatives que Mikhaïl Gorbatchev avait menées ces dernières années.Mikhaïl Gorbatchev est mort le 30 août à l'âge de 91 ans. Ex-secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique, premier et unique Président de l'URSS, il est considéré comme le père de la "pérestroïka", processus de libéralisation qui a conduit à la fin de la "guerre froide" et à la chute de l'Union soviétique. Depuis sa démission en décembre 1991, il a dirigé des organisations écologiques et de recherche.

mikhaïl gorbatchev, vladimir poutine, décès, condoléances