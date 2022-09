https://fr.sputniknews.africa/20220831/laccord-cerealier-ne-fonctionne-que-dans-un-seul-sens-deplore-la-diplomatie-russe-1056028362.html

L’accord céréalier ne fonctionne que dans un seul sens, déplore la diplomatie russe

L’accord céréalier ne fonctionne que dans un seul sens, déplore la diplomatie russe

Plus d’un mois après la signature de l’accord céréalier en Turquie, les entraves à l’exportation des céréales russes persistent, déclare la diplomatie russe... 31.08.2022, Sputnik Afrique

Alors que les exportations des céréales ukrainiennes ont repris et que plus d’une trentaine de navires chargés de celles-ci ont quitté les ports, le deuxième volet de l’accord, à savoir la facilitation des livraisons des produits agricoles russes, traîne, affirme le ministère russe des Affaires étrangères.Les restrictions concernent des escales des navires russes dans les ports étrangers, les transactions, ainsi que l’assurance et persistent "malgré les déclarations des États-Unis et de l'UE", a-t-il ajouté.Les deux voletsLe 22 juillet, un accord signé par la Russie et l'Ukraine, et validé par l’Onu et la Turquie, a permis la reprise des exportations des céréales ukrainiennes bloquées dans les ports du pays depuis des mois.Le même accord prévoit également la garantie reçue par Moscou que les sanctions occidentales ne s'appliqueront pas à ses propres exportations de produits agricoles et d'engrais.Des couloirs maritimes humanitaires ont été mis en place à partir de trois ports ukrainiens, tous les navires étant inspectés par le Centre de coordination conjointe (CCC) avant d'être autorisés à franchir le détroit du Bosphore.

