https://fr.sputniknews.africa/20220831/il-demande-larret-des-cloches-dune-eglise-pour-profiter-de-ses-vacances--1056022424.html

Il demande l’arrêt des cloches d’une église pour "profiter de ses vacances"

Il demande l’arrêt des cloches d’une église pour "profiter de ses vacances"

Le maire d’une commune en Bretagne a reçu la demande d’un vacancier de… faire taire les cloches d’une église. Selon le solliciteur, le son l’empêche de... 31.08.2022, Sputnik Afrique

2022-08-31T12:56+0200

2022-08-31T12:56+0200

2022-08-31T12:56+0200

france

cloches

mairie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1f/1056022276_0:148:1920:1228_1920x0_80_0_0_a4ae0833a3339ee072991c9459539d21.jpg

Fin août, la mairie d’Arzon, dans le Morbihan, a reçu un courriel pour le moins inhabituel, où il s’agissait de l’église Notre-Dame-de-L’Assomption et de ses cloches Charité, Espérance et Foi. Le signataire a demandé de mettre en sommeil ces dernières "jusqu’à 9h voire 10h le matin", relate Ouest-France.Il a aussi appelé à "faire en sorte qu’elles ne sonnent plus jamais, car les enfants sont perturbés". Ou bien "éteindre la cloche dès ce jour pour nous permettre de profiter tranquillement de cette période de vacances".La mairie réagitLe maire de la commune, Roland Tabart, qui a été surpris par cette demande, a estimé que les touristes doivent s’adapter au mode de vie de leur lieu de vacances et "devraient accepter nos traditions", cite le quotidien.En outre, il a indiqué qu’"ici, nous avons une entité religieuse catholique, c’est aussi une tradition culturelle", en soulignant qu’il ne va "sûrement pas arrêter les cloches".Selon le média, l’édile a dit avoir envoyé une copie de la demande susdite au recteur d’Arzon. Ainsi, à son tour, ce dernier a réaffirmé le rôle à la fois religieux et social des cloches pour le village. Elles sonnent pour la paroisse ainsi que pour l’horloge municipale.C’est ainsi un élément central qui ponctue "la vie sociale des communes et tout particulièrement la vie rurale".

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

france, cloches, mairie