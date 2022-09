https://fr.sputniknews.africa/20220831/franc-cfa-sommes-nous-encore-a-la-periode-de-la-colonisation-1056012640.html

Franc CFA: "Sommes-nous encore à la période de la colonisation?"

Le franc CFA est un vestige de l’époque coloniale qui freine le développement des pays africains, affirme Audrey Chicot, la directrice de la première usine... 31.08.2022, Sputnik Afrique

Alors que le franc CFA pique du bec depuis plusieurs semaines, dans le sillage de l’euro, certains s’interrogent sur l’intérêt de conserver la devise sur le continent africain. La monnaie léguée par la France est un symbole de l’esprit colonial et un handicap pour les économies africaines, à en croire Audrey Chicot, PDG de Multiservices et matériels industriels (MSMI).Certains pays comme le Nigéria ont déjà pris leurs distances avec le franc CFA, retrouvant leur monnaie et une forme de fierté, souligne encore celle qui est à la tête de la première usine métallurgique du Cameroun.Retour à l’orLe franc CFA est pour l’heure imprimé en France, où les pays africains concernés déposent 50% de leurs réserves de change. Pour se sortir de cette mainmise du Trésor public français, Audrey Chicot appelle à revenir à l’étalon-or, en exploitant les ressources aurifères du continent.Une nécessité pour se dégager du carcan du franc CFA et ne pas "laisser cette colonisation" en héritage aux jeunes générations, conclut Audrey Chicot.

