Affaire Paul Pogba: son frère Mathias le charge à nouveau

L’affaire familiale Pogba qui secoue le football français prend de l’ampleur. Mathias Pogba, frère aîné du footballeur de la Juventus et de l’équipe française nationale Paul Pogba, a récidivé et a publié, dans la nuit du 30 au 31 août, une nouvelle vidéo et une longue série de tweets dans lesquels il prétend dévoiler prochainement "les mensonges et l’imposture" de son frère, sans rien dire de précis.Il a balayé les accusations d'extorsion à l’encontre de Paul Pogba:Une embrouille familiale à l’origine?La première vidéo que Mathias Pogba a sortie le 27 août, de même tonalité, a également fait du bruit. En réagissant le 28 août, l’entourage de Paul Pogba a dénoncé des "tentatives d'extorsion en bande organisée", annonçant que des enquêtes en Italie et en France avaient été ouvertes depuis août.Selon les éléments de l’enquête française, en mars 2022, deux individus ont exigé du sportif une somme de 13 millions d’euros. Parmi les personnes qui l’intimidaient, Paul Pogba affirme avoir reconnu son frère Mathias.De plus, Mathias Pogba affirme que son frère envisageait d’utiliser la sorcellerie contre une autre star du football, Kylian Mbappé, ce que Paul Pogba dément formellement.

