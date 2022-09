https://fr.sputniknews.africa/20220830/les-declarations-premonitoires-de-gorbatchev-1056015943.html

"On ne peut pas étrangler la Russie": ces propos de Gorbatchev qui résonnent encore

"On ne peut pas étrangler la Russie": ces propos de Gorbatchev qui résonnent encore

Le dernier dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev, considéré comme le père de la perestroïka, est mort en Russie. Sputnik a recueilli quelques-unes de ses... 30.08.2022, Sputnik Afrique

La présidence de Mikhaïl Gorbatchev, décédé ce 30 août à Moscou, a été marquée par des événements géopolitiques importants: la fin de la guerre froide, le retrait des troupes soviétiques d'Afghanistan, l'effondrement de l'Union soviétique. Voici quelques déclarations faites par l'unique Président de l'URSS.Relations Russie-OccidentAu terme d’une année 2020 marquée par la pandémie de Covid-19, Mikhaïl Gorbatchev, a rappelé la nécessité de rétablir le dialogue entre les grandes puissances, déplorant que la confiance entre elles soit "brisée".En s’exprimant sur la prorogation du traité New Start sur les armes nucléaires stratégiques, le dernier dirigeant de l’URSS a mis en avant l’importance de maintenir la paix via des rencontres et la conclusion d’accords.Chute de l'URSSDans une interview accordée au Times, Mikhaïl Gorbatchev a affirmé que "le monde serait meilleur" si l'URSS ne s’était pas effondrée.Avenir de la Russie Les États-Unis ont besoin d'une restructuration"[Les États-Unis] ont été frappés d'arrogance. Ils se sont proclamés vainqueurs de la guerre froide. Pourtant nous avons œuvré ensemble pour l'arrêt de la confrontation et de la course aux armements nucléaires dans le monde. Non, les "vainqueurs" ont décidé de construire un nouvel Empire. C'est de là qu'est venue l'idée de l'élargissement de l'OTAN", a noté l'ex-dirigeant soviétique dans une interview au Sunday Times, 22 mai 2016.

