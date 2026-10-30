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L’Étendard
L’Étendard lève le voile sur les coulisses du pouvoir. Politique, gouvernance, relations internationales, sécurité: le podcast décrypte les décisions, les rapports de force et les grandes dynamiques qui façonnent l’Afrique et le monde. L’Afrique lève son étendard. Nous décryptons ce qu’il raconte.
https://fr.sputniknews.africa/20261030/au-dela-de-la-soif-quand-la-cedeao-redonne-vie-aux-communautes-dahafo-ano-nord-1090487571.html
Au-delà de la soif: quand la CEDEAO redonne vie aux communautés d'Ahafo Ano-Nord
Au-delà de la soif: quand la CEDEAO redonne vie aux communautés d'Ahafo Ano-Nord
Sputnik Afrique
Au Ghana, quatre forages inaugurés par la CEDEAO ouvrent de nouvelles perspectives pour des communautés vulnérables. Mais au-delà de l’accès à l’eau potable... 30.10.2026, Sputnik Afrique
2026-10-30T15:54+0100
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Ghana: quand l’eau devient un levier de dignité et de développement grâce à la CEDEAO
Sputnik Afrique
Au Ghana, quatre forages inaugurés par la CEDEAO ouvrent de nouvelles perspectives pour des communautés vulnérables. Mais au-delà de l’accès à l’eau potable, quels changements cette initiative peut-elle apporter à la santé, à l’éducation des filles et à l’autonomisation des femmes?
Quatre forages. Plus de 604.000 dollars mobilisés. Et une ambition : transformer le quotidien de communautés vulnérables au Ghana.Mais au-delà des chiffres, que change réellement l’accès à l’eau potable pour les femmes, les enfants et les familles?Entre résilience humanitaire, souveraineté et intégration régionale, L’Étendard décrypte une initiative de la CEDEAO à travers les analyses de deux experts africains.Pour Noa Avele Marcel, ingénieur et cadre au ministère de l’Eau et de l’Énergie du Cameroun, "l’eau doit retrouver sa place au cœur des questions de souveraineté, comme peut l’être l’énergie, les transports ou les télécommunications".Découvrez cet épisode spécial du podcast L’Étendard pour comprendre comment l’accès à l’eau peut devenir un moteur de transformation sociale.*Image d'illustration a été générée par l'IA🎙️Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de l’ÉtendardEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici
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Au-delà de la soif: quand la CEDEAO redonne vie aux communautés d'Ahafo Ano-Nord

15:54 30.10.2026
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Ghana: quand l’eau devient un levier de dignité et de développement grâce à la CEDEAO
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Au Ghana, quatre forages inaugurés par la CEDEAO ouvrent de nouvelles perspectives pour des communautés vulnérables. Mais au-delà de l’accès à l’eau potable, quels changements cette initiative peut-elle apporter à la santé, à l’éducation des filles et à l’autonomisation des femmes?
Quatre forages. Plus de 604.000 dollars mobilisés. Et une ambition : transformer le quotidien de communautés vulnérables au Ghana.
Mais au-delà des chiffres, que change réellement l’accès à l’eau potable pour les femmes, les enfants et les familles?
Entre résilience humanitaire, souveraineté et intégration régionale, L’Étendard décrypte une initiative de la CEDEAO à travers les analyses de deux experts africains.
"Les effets se font ressentir de manière disproportionnée sur les femmes, sur les enfants et surtout sur les filles", souligne Maketo Cris Chesnel, chercheur à l’Université Marien Ngouabi, évoquant les conséquences du manque d’eau potable.
Pour Noa Avele Marcel, ingénieur et cadre au ministère de l’Eau et de l’Énergie du Cameroun, "l’eau doit retrouver sa place au cœur des questions de souveraineté, comme peut l’être l’énergie, les transports ou les télécommunications".
Découvrez cet épisode spécial du podcast L’Étendard pour comprendre comment l’accès à l’eau peut devenir un moteur de transformation sociale.
*Image d'illustration a été générée par l'IA
🎙️Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de l’Étendard
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