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"Il est très clair pour tous que le Congrès américain est sous l'emprise de l'AIPAC"
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Dans cet épisode de L’Afrique en Marche, Me Arnaud Develay, juriste en droit international, consultant politique et journaliste indépendant, analyse les... 15.06.2026, Sputnik Afrique
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"Il est très clair pour tous que le Congrès américain est sous l'emprise de l'AIPAC"
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Dans cet épisode de L’Afrique en Marche, Me Arnaud Develay, juriste en droit international, consultant politique et journaliste indépendant, analyse les risques d’une escalade au Moyen-Orient sur fond de tensions persistantes entre l’Iran, Israël et les États-Unis.
Dans cet épisode de L’Afrique en Marche, Me Arnaud Develay, juriste en droit international, consultant politique et journaliste indépendant, analyse les risques d’une escalade au Moyen-Orient sur fond de tensions persistantes entre l’Iran, Israël et les États-Unis.L’expert considère que les récentes confrontations entre Israël et l’Iran ne marquent pas la fin de la crise. Au contraire, il affirme que "les dirigeants iraniens estiment que l'escalade du conflit est inévitable" et que Téhéran continue de s’appuyer sur son "axe de résistance" dans la région.Me Develay souligne également que le facteur temps est devenu un enjeu stratégique pour les deux camps. Selon lui, l’Iran cherche à renforcer ses capacités militaires tout en accentuant la pression économique sur ses adversaires, tandis que Washington et Tel-Aviv seraient contraints par leurs propres échéances politiques.Pour l’analyste, les dynamiques militaires, diplomatiques et électorales s’entremêlent désormais dans une crise dont les conséquences pourraient dépasser largement le cadre régional.🎙️ Une analyse à retrouver dans L’Afrique en Marche.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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"Il est très clair pour tous que le Congrès américain est sous l'emprise de l'AIPAC"
12:03 15.06.2026 (Mis à jour: 12:20 15.06.2026)
Dans cet épisode de L’Afrique en Marche, Me Arnaud Develay, juriste en droit international, consultant politique et journaliste indépendant, analyse les risques d’une escalade au Moyen-Orient sur fond de tensions persistantes entre l’Iran, Israël et les États-Unis.
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entre l’Iran, Israël
et les États-Unis.
Selon lui, "il est très clair pour tous que le Congrès américain est sous l'emprise de l'AIPAC". Il estime également que le gouvernement israélien a joué un rôle déterminant dans les blocages des initiatives diplomatiques engagées entre Washington et Téhéran ces dernières années.
L’expert considère que les récentes confrontations entre Israël et l’Iran ne marquent pas la fin de la crise. Au contraire, il affirme que "les dirigeants iraniens estiment que l'escalade du conflit est inévitable" et que Téhéran continue de s’appuyer sur son "axe de résistance" dans la région.
Me Develay souligne également que le facteur temps est devenu un enjeu stratégique pour les deux camps. Selon lui, l’Iran cherche à renforcer ses capacités militaires tout en accentuant la pression économique sur ses adversaires, tandis que Washington et Tel-Aviv seraient contraints par leurs propres échéances politiques.
Pour l’analyste, les dynamiques militaires, diplomatiques et électorales s’entremêlent désormais dans une crise dont les conséquences pourraient dépasser largement le cadre régional.
🎙️ Une analyse à retrouver dans L’Afrique en Marche.
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