Le Burkina Faso ouvre la voie vers une intégration régionale

Le Parlement burkinabé a voté le 30 octobre en faveur de la possibilité d'approuver les accords d'adhésion à la Confédération, à la Fédération ou à l'Union des... 21.11.2024, Sputnik Afrique

Le Burkina Faso ouvre la voie vers une intégration régionale Sputnik Afrique Le Parlement burkinabé a voté le 30 octobre en faveur de la possibilité d'approuver les accords d'adhésion à la Confédération, à la Fédération ou à l'Union des États africains. Sur les ondes de Sputnik Afrique, Ivan Lochkarev, chercheur au centre d'études proche-orientales et africaines de l’université russe MGIMO souligne l'importance du vote du Parlement burkinabé en faveur des accords d'adhésion à des organisations régionales africaines.

Pour l’expert, c’est une décision qui pourrait servir de modèle pour d'autres sous-régions africaines, en proposant une intégration plus flexible et adaptée aux réalités locales, par opposition aux formats occidentaux. L'expert a également critiqué les approches traditionnelles, comme celles de la CEDEAO et de la Communauté de développement de l’Afrique australe, qui manqueraient de pertinence face aux diversités du continent. L’expert insiste sur la nécessité de valider cette initiative, émanant des chefs d'État, par l'organe législatif pour garantir sa légitimité et sa durabilité au-delà de la période de transition vers un régime civil. L'expert salue la mise en place de la base législative de l'adhésion à des organisations régionales afin d'assurer leur pérennité, surtout dans une région instable. Il souligne également la nécessité d'évaluer l’expérience de l'Alliance des États du Sahel afin d'identifier ses réussites et ses échecs, tout en mettant en avant l'importance d'un soutien populaire et d'une participation active des citoyens.M. Lochkarev fait ressortir une nécessité pressante d’adopter des systèmes d'intégration régionale qui se différencient des modèles occidentaux, souvent jugés inefficaces ou inadaptés aux contextes locaux.Pour sa part, Hyacinthe Ouedraogo, enseignant-chercheur à l'université Nazi BONI/Bobo au Burkina Faso, estime que “L'AES a des atouts qui peuvent intéresser d'autres parties du monde, d'autres partenaires et vice versa. C'est dans ces partenariats gagnant-gagnant qu'on peut donc construire un espace à mon sens politiquement viable”.Ne manquez pas de découvrir dans ce numéro:Le docteur Adama Diabaté, enseignant-chercheur et analyste malien en géopolitique, examine les dimensions historiques, sociologiques et psychologiques qui éclairent la résistance à l'interdiction récemment instaurée par le gouvernement contre les pratiques homosexuelles et leur “propagande ".

