Un programme de stages SputnikPro pour les journalistes africains lancé à Moscou
18:14 07.07.2026 (Mis à jour: 18:18 07.07.2026)
© Photo Rossotroudnitchestvo Un programme de stages SputnikPro pour les journalistes africains lancé à Moscou
© Photo Rossotroudnitchestvo
S'abonner
Une session spéciale SputnikPro destinée aux jeunes journalistes d'Afrique subsaharienne a débuté au siège de l'Agence de presse internationale et de la radio Sputnik.
Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme de stages InteRussia du Fonds de diplomatie publique Alexandre Gortchakov et de l'initiative "Nouvelle génération" de Rossotroudnitchestvo, l’agence fédérale russe pour la coopération avec la diaspora à l’étranger.
Dix représentants de grands médias et organisations médiatiques du continent africain participent à cette session d'été:
le ministère de la Communication du Cameroun,
Observer Media Limited (Ouganda),
l'agence de presse ABP (Burundi),
la ZNBC (Zambie),
l'agence de presse nationale SONNA (Somalie),
l'agence de presse APS (Sénégal),
Kigali Today Ltd. (Rwanda),
Media4Development (Mozambique),
Independent Media Holding (Afrique du Sud),
The Star Publications Limited (Kenya).
Le programme offre aux journalistes étrangers l'opportunité de se familiariser avec l'agenda médiatique russe, d'apprendre auprès des spécialistes de Sputnik et d'échanger avec des confrères du monde entier. Pendant un mois, de jeunes professionnels des médias participeront à des sessions de formation et des ateliers, ainsi qu'à des événements organisés par les partenaires de l'agence.
© Photo RossotroudnitchestvoUn programme de stages SputnikPro pour les journalistes africains lancé à Moscou
Un programme de stages SputnikPro pour les journalistes africains lancé à Moscou
© Photo Rossotroudnitchestvo
À l'issue de la première journée, les participants ont partagé leurs impressions et leurs attentes concernant ce programme professionnel intensif.
"Je ressens un mélange d'émotions. C'est un rêve devenu réalité. J'espère apprendre beaucoup et découvrir le fonctionnement de Sputnik et du centre de presse. Les médias sont ma passion, c'est donc un grand honneur d'être ici, a déclaré Cindy Karen Aluoch, journaliste au sein du quotidien kényan The Star.
Kadar Aweys Hassan, rédacteur en chef de l'agence de presse nationale somalienne SONNA, s'attend à des formations intensives et à des échanges fructueux avec ses collègues du secteur des médias. Il a exprimé l'espoir que Sputnik et SONNA établissent un partenariat durable et mutuellement bénéfique.
© Photo RossotroudnitchestvoRossiya Segodnia
Rossiya Segodnia
© Photo Rossotroudnitchestvo
"Nous avons échangé nos points de vue sur les perspectives de coopération entre la Russie et l'Afrique, notamment dans les domaines du journalisme et de la communication. Ce programme est une expérience enrichissante qui nous ouvre de nouveaux horizons, car il nous permet de mieux nous connaître et de rencontrer nos confrères journalistes russes. C'est le plus important", a indiqué Khadidiatou Mendy, journaliste de l'agence de presse APS.
"Et bien sûr, nous emporterons toute cette expérience avec nous dans nos pays d'origine pour améliorer notre travail, nous efforcer d'intégrer toutes les connaissances acquises au sein de nos communautés et devenir des journalistes plus professionnels", a-t-elle ajouté.