https://fr.sputniknews.africa/20260307/il-est-temps-que-les-cacaoculteurs-construisent-la-filiere-cacao-au-cameroun---analyste-agricole-1084102553.html
"Il est temps que les cacaoculteurs construisent la filière cacao au Cameroun" - analyste agricole
"Il est temps que les cacaoculteurs construisent la filière cacao au Cameroun" - analyste agricole
Sputnik Afrique
Alors que les prix du cacao s'effondrent, passant de 6.000 FCFA/kg en 2023-2024 à 1.000 FCFA/kg aujourd'hui, Thierry Djoussi, président de l'Association des... 07.03.2026, Sputnik Afrique
2026-03-07T06:54+0100
2026-03-07T06:54+0100
2026-03-07T06:54+0100
cacao
côte d'ivoire
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/01/15/1082661493_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_6f501f2d593379fa12e171e2bf03fe4c.jpg
"Dans la filière, ils doivent occuper tous les maillons de la chaîne", insiste-t-il dans un entretien accordé à Sputnik Afrique.M.Djoussi appelle les cacaoculteurs à "mettre en synergie leurs forces" pour mettre en place de petites unités de production et écouler ensuite les produits dérivés dans les marchés environnants.
côte d'ivoire
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/01/15/1082661493_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_d6c5253c7ce3e0e0386e681bf8347a42.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
cacao, côte d'ivoire
"Il est temps que les cacaoculteurs construisent la filière cacao au Cameroun" - analyste agricole
Alors que les prix du cacao s'effondrent, passant de 6.000 FCFA/kg en 2023-2024 à 1.000 FCFA/kg aujourd'hui, Thierry Djoussi, président de l'Association des journalistes camerounais pour l'agriculture et le développement, invite les producteurs à développer la transformation locale.
"Dans la filière, ils doivent occuper tous les maillons de la chaîne", insiste-t-il dans un entretien accordé à Sputnik Afrique.
M.Djoussi appelle les cacaoculteurs à "mettre en synergie leurs forces" pour mettre en place de petites unités de production et écouler ensuite les produits dérivés dans les marchés environnants.