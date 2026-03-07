Afrique
"Il est temps que les cacaoculteurs construisent la filière cacao au Cameroun" - analyste agricole
"Il est temps que les cacaoculteurs construisent la filière cacao au Cameroun" - analyste agricole
Alors que les prix du cacao s'effondrent, passant de 6.000 FCFA/kg en 2023-2024 à 1.000 FCFA/kg aujourd'hui, Thierry Djoussi, président de l'Association des... 07.03.2026
"Dans la filière, ils doivent occuper tous les maillons de la chaîne", insiste-t-il dans un entretien accordé à Sputnik Afrique.M.Djoussi appelle les cacaoculteurs à "mettre en synergie leurs forces" pour mettre en place de petites unités de production et écouler ensuite les produits dérivés dans les marchés environnants.
"Il est temps que les cacaoculteurs construisent la filière cacao au Cameroun" - analyste agricole

06:54 07.03.2026
Côte d'Ivoire: l'État rachète l'intégralité des stocks de cacao en urgence
Côte d'Ivoire: l'État rachète l'intégralité des stocks de cacao en urgence - Sputnik Afrique, 1920, 07.03.2026
Alors que les prix du cacao s'effondrent, passant de 6.000 FCFA/kg en 2023-2024 à 1.000 FCFA/kg aujourd'hui, Thierry Djoussi, président de l'Association des journalistes camerounais pour l'agriculture et le développement, invite les producteurs à développer la transformation locale.
"Dans la filière, ils doivent occuper tous les maillons de la chaîne", insiste-t-il dans un entretien accordé à Sputnik Afrique.

M.Djoussi appelle les cacaoculteurs à "mettre en synergie leurs forces" pour mettre en place de petites unités de production et écouler ensuite les produits dérivés dans les marchés environnants.
