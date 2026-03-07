https://fr.sputniknews.africa/20260307/il-est-temps-que-les-cacaoculteurs-construisent-la-filiere-cacao-au-cameroun---analyste-agricole-1084102553.html

"Il est temps que les cacaoculteurs construisent la filière cacao au Cameroun" - analyste agricole

"Il est temps que les cacaoculteurs construisent la filière cacao au Cameroun" - analyste agricole

Sputnik Afrique

Alors que les prix du cacao s'effondrent, passant de 6.000 FCFA/kg en 2023-2024 à 1.000 FCFA/kg aujourd'hui, Thierry Djoussi, président de l'Association des... 07.03.2026, Sputnik Afrique

2026-03-07T06:54+0100

2026-03-07T06:54+0100

2026-03-07T06:54+0100

cacao

côte d'ivoire

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/01/15/1082661493_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_6f501f2d593379fa12e171e2bf03fe4c.jpg

"Dans la filière, ils doivent occuper tous les maillons de la chaîne", insiste-t-il dans un entretien accordé à Sputnik Afrique.M.Djoussi appelle les cacaoculteurs à "mettre en synergie leurs forces" pour mettre en place de petites unités de production et écouler ensuite les produits dérivés dans les marchés environnants.

côte d'ivoire

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

cacao, côte d'ivoire